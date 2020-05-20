В Твери продолжают выдавать продуктовые наборы для школьников

20 Май 2020 2020-05-20T18:07:38+03:00

В Твери школьникам на дистанционном обучении продолжают выдавать продуктовые наборы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Их заготовлено более 23 тысяч

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В Твери родителям школьников на дистанционном обучении продолжают выдавать продуктовые наборы, рассчитанные на две недели.

Всего заготовлено 23 798 продуктовых наборов: 21 179 для младших школьников и 2619 – для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В наборы для младших школьников входят: сок, чай, макаронные изделия, рис, печенье, хлопья кукурузные и овсяные. Для малообеспеченных: мясные консервы, молоко, гречки, рис, макароны, сгущённое молоко, сок, а также овсяные хлопья, печенье и чай.

Наборы выдаются в определенные часы. Уточнить расписание можно на сайте школы.

ИСТОЧНИК KP.RU