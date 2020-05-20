Визит к «Метавру»: Игорь Руденя посетил инвестобъект под Тверью

20 Май 2020 2020-05-20T17:53:16+03:00

На предприятии реализована первая очередь строительства и создано 120 рабочих мест. Фото: ПТО

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20 мая губернатор Игорь Руденя посетил машиностроительное предприятие «Метавр», которое развивается на территории технопарка «Боровлево-2» к югу от Твери недалеко от трассы М-10.

Управляющий ООО «Метавр» Андрей Дмитриев по ходу осмотра производственных площадей рассказал губернатору, что реализована первую очередь строительства предприятия:

- Создано порядка 120 рабочих мест. В ближайшей перспективе планируем увеличить штат сотрудников на 20%. При вводе второй, третьей и четвёртой очередей к 2025 году будет около 300 рабочих мест, объем инвестиций увеличим в 4 раза. Сейчас вложено 200 млн рублей.

Предприятие специализируется на производстве металлоизделий, электротехнической продукцию для вагоностроения и спецтехники, а также других компонентов.

- Важно, что компания кооперируется с нашими крупными предприятиями, такими как Тверской вагонзавод, КСК и многими другими , - отметил Игорь Руденя.

В целом в технопарке «Боровлёво-2» уже реализовано семь инвестпроектов на 10 млрд рублей инвестиций. Создано около 4000 рабочих мест,

На очереди - создание инновационно-промышленного парка «Боровлёво-3». Там планируется реализовать до 27 проектов и создать порядка 8000 рабочих мест.

«Боровлёво-3» – это новый проект Правительства Тверской области совместно с бизнес-сообществом. Для резидентов парка предусмотрен льготный налоговый режим, освобождение от налога на землю и имущество.

Игорь Руденя и Андрей Дмитриев. Фото: ПТО

Идет процесс производства. Фото: ПТО

Здание предприятия в технопарке. Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU