За хранение наркотиков задержан житель Тверской области

20 Май 2020 2020-05-20T17:45:07+03:00

Житель Торжка задержан за хранение наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Тверской области по подозрению в незаконном оборот наркотиков полицейскими задержан 44-летний житель Торжка.

По месту жительства фигуранта обнаружено около 40 граммов наркотического вещества растительного происхождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. За незаконное хранение наркотиков фигуранту грозит реальный срок. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU