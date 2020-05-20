За хранение наркотиков задержан житель Тверской области
Возбуждено уголовное дело
Житель Торжка задержан за хранение наркотиковФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тверской области по подозрению в незаконном оборот наркотиков полицейскими задержан 44-летний житель Торжка.
По месту жительства фигуранта обнаружено около 40 граммов наркотического вещества растительного происхождения.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. За незаконное хранение наркотиков фигуранту грозит реальный срок. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU