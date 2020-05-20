Директор предприятия в Тверской области подозревается в уклонении от уплаты налогов

20 Май 2020 2020-05-20T17:29:42+03:00

Гендиректор предприятия в Твери год скрывался от налогов Фото: Анастасия ОСИПОВА

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Следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области по материалам, предоставленным региональным УМВД России, возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора одного из предприятий региона. Руководителя подозревают в уклонении от уплаты налогов по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ.

По версии следствия, в период с 1 сентября 2019 по 1 февраля 2020 года гендиректор проводил денежные операции, минуя свои расчетные счета, тем самым, сокрыв денежные средства, за счет которых должно было быть произведено взыскание налогов на сумму свыше 2 миллионов 430 тысяч рублей, что является крупным размером.

- Следователями СК изучается финансовая отчетность, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU