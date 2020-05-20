2020-05-20T17:29:07+03:00
Общество

В Твери перекрыли Волжский проезд

Коммунальные службы ведут работы
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Перекрыт выезд с Волжского проезда.Перекрыт выезд с Волжского проезда.Фото: Виктория ТУШКОВА
Изменить размер текста:

В Твери перекрыт Волжский проезд. В районе выезда на улицу Новоторжскую, рядом с новым корпусом Тверского медицинского университета на Волжском проезде раскопана дорога, коммунальные службы ведут работы.

На месте дежурят также сотрудники Госавтоинспекции. Автомобилисты, планировавшие с Новоторжской повернуть на Волжский проезд, вынуждены двигаться дальше, вдоль сквера Памяти жертв репрессий, за которым они поворачивают направо, на улицу Советскую.

Учитывая, что со стороны улицы Софьи Перовской на Советскую также движется обычный поток машин, в створе Советской движение затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Элеватора в Твери дышали гарью с пилорамы
Волоколамское шоссе в Твери встало в пробке из-за ДТП с автобусом
В Твери продолжают выдавать продуктовые наборы для школьников
Визит к «Метавру»: Игорь Руденя посетил инвестобъект под Тверью
За хранение наркотиков задержан житель Тверской области
Директор предприятия в Тверской области подозревается в уклонении от уплаты налогов
В Твери перекрыли Волжский проезд
Экспедиция фонда "Без рек как без рук" будет искать микропластик на Волге в Тверской области
В Центрально-лесном заповеднике Тверской области обновили экотропы
Тверская академическая филармония приглашает на онлайн-вечер венской классики
Колбасу без сопроводительных документов реализовывали в Тверской области
В Тверской области заморозки сохранятся до конца недели
На Аллее Славы в Мамулино в Твери высадили молодые ясени
В Тверской области водитель опрокинулся на мотоцикле
В Твери начали высаживать цветники
В Тверской области начали принимать заявления на выплаты на детей от 3 до 8 лет
Терапевтическое отделение Бежецкой ЦРБ в Тверской области закрыли на карантин из-за коронавируса
В Тверской области мужчина украл у знакомой 18 000 рублей
10 тысяч мальков стерляди выпустили в Волгу в Твери
Водитель иномарки погиб после столкновения со столбом в Тверской области
17-летний водитель мопеда сильно пострадал, попав в ДТП в Тверской области
Житель Тверской области оштрафован за оскорбление соседки
В Твери автовладелец лишился магнитолы и видеорегистратора
В Тверской области от коронавируса лечатся 504 пациента
Два человека пострадали в ДТП на Октябрьском проспекте в Твери
В Тверской области дети напишут сочинения о Ниле Столобенском
Жителей Твери приглашают на онлайн-праздник "Бал тюльпанов"
В Тверской области на выплаты медикам добавят 204 млн рублей
Жители Твери могут отказаться от бумажной рассылки с почты и перейти на электронные извещения