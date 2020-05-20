В Твери перекрыли Волжский проезд

20 Май 2020 2020-05-20T17:29:07+03:00

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В Твери перекрыт Волжский проезд. В районе выезда на улицу Новоторжскую, рядом с новым корпусом Тверского медицинского университета на Волжском проезде раскопана дорога, коммунальные службы ведут работы.

На месте дежурят также сотрудники Госавтоинспекции. Автомобилисты, планировавшие с Новоторжской повернуть на Волжский проезд, вынуждены двигаться дальше, вдоль сквера Памяти жертв репрессий, за которым они поворачивают направо, на улицу Советскую.

Учитывая, что со стороны улицы Софьи Перовской на Советскую также движется обычный поток машин, в створе Советской движение затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU