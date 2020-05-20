В Центрально-лесном заповеднике Тверской области обновили экотропы
- Несмотря на свалившуюся как снег на голову пандемию, привычная работа продолжается! - сообщает Центрально-лесной биосферный заповедник на своей страничке в соцсети.
Специалисты отдела охраны заповедной территории проводят мероприятия, определённые для заповедника госзаданием. К настоящему моменту уже закончена расчистка дорог противопожарного назначения. Их общая длина - около 60 километров.
Обновляют экотропы: на "Барсучихе" заменили лежнёвку (это такой дощатый настил для удобства ходьбы) и очистили от бурелома тропу, ведущую от урочища Барсучиха к урочищу Красный стан.
- Когда туристы, наконец, смогут посетить нашу охранную зону, их встретят обновлённые экомаршруты! - надеются в заповеднике.
ИСТОЧНИК KP.RU