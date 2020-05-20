2020-05-20T16:31:26+03:00
Общество

В Центрально-лесном заповеднике Тверской области обновили экотропы

Когда пандемия закончится, заповедник продолжит принимать туристов
Виктория ТУШКОВА
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Специалисты заповедника завершили расчистку дорог противопожарного назначения и обновляют экотропы. Фото: vk.com/clgzapСпециалисты заповедника завершили расчистку дорог противопожарного назначения и обновляют экотропы. Фото: vk.com/clgzap
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- Несмотря на свалившуюся как снег на голову пандемию, привычная работа продолжается! - сообщает Центрально-лесной биосферный заповедник на своей страничке в соцсети.

Специалисты отдела охраны заповедной территории проводят мероприятия, определённые для заповедника госзаданием. К настоящему моменту уже закончена расчистка дорог противопожарного назначения. Их общая длина - около 60 километров.

Обновляют экотропы: на "Барсучихе" заменили лежнёвку (это такой дощатый настил для удобства ходьбы) и очистили от бурелома тропу, ведущую от урочища Барсучиха к урочищу Красный стан.

- Когда туристы, наконец, смогут посетить нашу охранную зону, их встретят обновлённые экомаршруты! - надеются в заповеднике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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