В Центрально-лесном заповеднике Тверской области обновили экотропы

20 Май 2020 2020-05-20T16:31:26+03:00

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- Несмотря на свалившуюся как снег на голову пандемию, привычная работа продолжается! - сообщает Центрально-лесной биосферный заповедник на своей страничке в соцсети.

Специалисты отдела охраны заповедной территории проводят мероприятия, определённые для заповедника госзаданием. К настоящему моменту уже закончена расчистка дорог противопожарного назначения. Их общая длина - около 60 километров.

Обновляют экотропы: на "Барсучихе" заменили лежнёвку (это такой дощатый настил для удобства ходьбы) и очистили от бурелома тропу, ведущую от урочища Барсучиха к урочищу Красный стан.

- Когда туристы, наконец, смогут посетить нашу охранную зону, их встретят обновлённые экомаршруты! - надеются в заповеднике.

ИСТОЧНИК KP.RU