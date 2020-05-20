Тверская академическая филармония приглашает на онлайн-вечер венской классики
20 мая Тверская академическая филармония приглашает на «Вечер венской классики».
В программе прозвучит Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата, дирижёр и солист – Мадат Худайберганов (скрипка). Солистка – лауреат международных конкурсов Елизавета Малышева (фортепиано)
На концерте онлайн-зрители услышат произведения В.А. Моцарта - Струнный квартет №1 соль-мажор «Лодийский» для оркестра, Концерт для скрипки с оркестром ре-мажор №4, Маленький дивертисмент до-мажор для оркестра и Концерт для фортепиано с оркестром ми-бемоль мажор №9.
- Наши трансляции – это уникальная возможность «посетить» филармонию для тех, кто, по тем или иным причинам, не смог сделать этого раньше, - уточняют в филармонии.
Если вы опоздаете на начало концерта (начало в 16.00), не проблема, его можно посмотреть и позже.
Увидеть его можно в группах тверской филармонии, например, Вконтакте. Или на YouTube.
ИСТОЧНИК KP.RU