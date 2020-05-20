Тверская академическая филармония приглашает на онлайн-вечер венской классики

20 Май 2020 2020-05-20T16:36:31+03:00

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20 мая Тверская академическая филармония приглашает на «Вечер венской классики».

В программе прозвучит Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата, дирижёр и солист – Мадат Худайберганов (скрипка). Солистка – лауреат международных конкурсов Елизавета Малышева (фортепиано)

На концерте онлайн-зрители услышат произведения В.А. Моцарта - Струнный квартет №1 соль-мажор «Лодийский» для оркестра, Концерт для скрипки с оркестром ре-мажор №4, Маленький дивертисмент до-мажор для оркестра и Концерт для фортепиано с оркестром ми-бемоль мажор №9.

- Наши трансляции – это уникальная возможность «посетить» филармонию для тех, кто, по тем или иным причинам, не смог сделать этого раньше, - уточняют в филармонии.

Если вы опоздаете на начало концерта (начало в 16.00), не проблема, его можно посмотреть и позже.

Увидеть его можно в группах тверской филармонии, например, Вконтакте. Или на YouTube.

ИСТОЧНИК KP.RU