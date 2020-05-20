Колбасу без сопроводительных документов реализовывали в Тверской области
Административное наказание понесет инивидуальный предприниматель из Сандовского района, которая нарушила ветеринарное законодательство. Нарушения выявила прокуратура.
Установлено, что на территории Универсальной ярмарки поселка Сандово индивидуальный предприниматель осуществляла хранение и реализацию колбасных изделий без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и качество товара.
По факту нарушения прокуратурой было возбуждено дело об административном правонарушении, Управлением Россельхознадзора по Тверской области вынесено постановление о назначении штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU