Колбасу без сопроводительных документов реализовывали в Тверской области

20 Май 2020 2020-05-20T16:24:07+03:00

Колбасу без документов хранили на складе в Сандово Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Административное наказание понесет инивидуальный предприниматель из Сандовского района, которая нарушила ветеринарное законодательство. Нарушения выявила прокуратура.

Установлено, что на территории Универсальной ярмарки поселка Сандово индивидуальный предприниматель осуществляла хранение и реализацию колбасных изделий без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и качество товара.

По факту нарушения прокуратурой было возбуждено дело об административном правонарушении, Управлением Россельхознадзора по Тверской области вынесено постановление о назначении штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU