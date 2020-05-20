В Тверской области заморозки сохранятся до конца недели
Экстренное предупреждение опубликовало МЧС
Тепла синоптики пока не обещаютФото: Людмила ШЕКА
Изменить размер текста:
ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, сообщает, что ночью и утром 21 мая в отдельных районах Верхневолжья сохранятся заморозки до -2…0 градусов.
По прогнозам синоптиков до конца недели тепла ждать не стоит, будет ветрено и дождливо. Только к выходным ветер стихнет и днем немного потеплеет - до +15 градусов днем.
Спасатели обращаются к жителям и гостям Тверской области с просьбой внимательнее соблюдать правила безопасности в условиях непогоды.
ИСТОЧНИК KP.RU