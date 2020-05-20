В Тверской области заморозки сохранятся до конца недели

20 Май 2020 2020-05-20T16:16:18+03:00

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ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, сообщает, что ночью и утром 21 мая в отдельных районах Верхневолжья сохранятся заморозки до -2…0 градусов.

По прогнозам синоптиков до конца недели тепла ждать не стоит, будет ветрено и дождливо. Только к выходным ветер стихнет и днем немного потеплеет - до +15 градусов днем.

Спасатели обращаются к жителям и гостям Тверской области с просьбой внимательнее соблюдать правила безопасности в условиях непогоды.

ИСТОЧНИК KP.RU