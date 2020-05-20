На Аллее Славы в Мамулино в Твери высадили молодые ясени

20 Май 2020 2020-05-20T15:40:14+03:00

На Аллее Славы в Мамулино высадили молодые ясени Фото: администрация Твери

Изменить размер текста: A A

На Аллее Славы в микрорайоне Мамулино в рамках акции "Сад памяти" высадили молодые ясени.

Всего по России планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о героях Великой Отечественной войны.

- Ясени в Мамулино - это уже взрослые деревья, через два-три года они нарастят зелёную массу и будут хорошо поддаваться формовочной обрезке, - отмечают специалисты МУП "Зеленстрой", которые занимались озеленением территории. - Деревья устойчивы к неблагоприятным погодным условиям.

Вместе с ними на Аллее Славы в Мамулино уже растут клёны, березы, яблони, ели и кедр.

ИСТОЧНИК KP.RU