2020-05-20T15:40:14+03:00
Общество

На Аллее Славы в Мамулино в Твери высадили молодые ясени

Озеленение прошло в рамках акции "Сад памяти"
Ольга ТРОФИМОВА
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На Аллее Славы в Мамулино высадили молодые ясени Фото: администрация ТвериНа Аллее Славы в Мамулино высадили молодые ясени Фото: администрация Твери
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На Аллее Славы в микрорайоне Мамулино в рамках акции "Сад памяти" высадили молодые ясени.

Всего по России планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о героях Великой Отечественной войны.

- Ясени в Мамулино - это уже взрослые деревья, через два-три года они нарастят зелёную массу и будут хорошо поддаваться формовочной обрезке, - отмечают специалисты МУП "Зеленстрой", которые занимались озеленением территории. - Деревья устойчивы к неблагоприятным погодным условиям.

Вместе с ними на Аллее Славы в Мамулино уже растут клёны, березы, яблони, ели и кедр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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