На Аллее Славы в Мамулино в Твери высадили молодые ясени
Озеленение прошло в рамках акции "Сад памяти"
На Аллее Славы в Мамулино высадили молодые ясени Фото: администрация Твери
Изменить размер текста:
На Аллее Славы в микрорайоне Мамулино в рамках акции "Сад памяти" высадили молодые ясени.
Всего по России планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о героях Великой Отечественной войны.
- Ясени в Мамулино - это уже взрослые деревья, через два-три года они нарастят зелёную массу и будут хорошо поддаваться формовочной обрезке, - отмечают специалисты МУП "Зеленстрой", которые занимались озеленением территории. - Деревья устойчивы к неблагоприятным погодным условиям.
Вместе с ними на Аллее Славы в Мамулино уже растут клёны, березы, яблони, ели и кедр.
ИСТОЧНИК KP.RU