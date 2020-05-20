В Тверской области водитель опрокинулся на мотоцикле

20 Май 2020 2020-05-20T15:09:00+03:00

В ДТП мотоциклист получил травмы Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла на 1-м км автодороги Красный Холм-Рачево в Краснохолмском районе Тверской области.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что 45-летний водитель, управляя мотоциклом "Десна"-200, со слов очевидца, не справился с управлением и опрокинулся.

В результате ДТП мужчина получил травмы, ехал в шлеме, трезвый. Пострадавшего увезли до приезда экипажа ДПС, угрозы жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU