20 Май 2020 2020-05-20T14:41:34+03:00

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В Твери начали высаживать цветники. Уже посажена клумба на площади Ленина, в ближайшее время будет обустроена клумба напротив учебного корпуса ТГТУ. Пока погода не очень благоприятная цветы сажают на местах, защищенных от ветра.

- В ближайшее время цветники высадят на набережной Степана Разина. Там останется надпись "Мы любим Тверь" и герб города, - рассказал инженер зелёного строительства МБУ "Зеленстрой" Вадим Колобков. - А вот у большого цветника на набережной окло Городского сада рисунок поменяется.

Уже скоро отцветающие тюльпаны на видовых объектах областной столицы заменят на однолетнюю рассаду - бегонии, петунии, ценерарии, кохи, бархатцы. Позже будут установлены и вертикальные конструкции для озеленения.

ИСТОЧНИК KP.RU