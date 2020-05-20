2020-05-20T14:05:45+03:00
Общество

В Тверской области начали принимать заявления на выплаты на детей от 3 до 8 лет

На эти выплаты претендуют семьи, где воспитывается более 14 тыс. детей
Александр ЖМУЛИН
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Выплаты семьям с детьми начнут осуществлять уже с 1 июня.Выплаты семьям с детьми начнут осуществлять уже с 1 июня.Фото: Олег УКЛАДОВ
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20 мая в нашем регионе открыли приём заявлений на получение ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет включительно. Этот вид соцподдержки установлен Указом президента России Владимира Путина.

Размер ежемесячной выплаты в Тверской области в этом 2020 году - 5699 рублей 55 копеек. Это 50% от величины прожиточного минимума для детей, установленной за второй квартал 2019 года. Выплаты будут осуществляться с 1 июня. Для подачи заявки необходимо только заявление. Его можно предоставить через МФЦ или в электронном виде через портал Госуслуг.

- Сейчас надо по максимуму поддержать всех наших граждан. В Тверской области выплаты для семей с детьми реализуются в установленные сроки. На региональном уровне рассматривается вопрос о дополнительной поддержке семей, в том числе многодетных, — отметил губернатор Игорь Руденя.

Ожидается, что всего ежемесячные выплаты в регионе предоставят семьям, где воспитывают более 14 тыс. детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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