Терапевтическое отделение Бежецкой ЦРБ в Тверской области закрыли на карантин из-за коронавируса

20 Май 2020 2020-05-20T14:03:59+03:00

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Терапевтическое отделение Бежецкой ЦРБ закрыли на карантин из-за коронавируса. Об этом сообщил областной Минздрав.

Среди контактных лиц оказались два пациента и семь медиков, из них у двух выявлен COVID-19, у трех – ковидная пневмония.

Состояние медиков удовлетворительное, они лечатся на дому. Остальные четверо контактных, в том числе два пациента отделения с 18 мая находятся на карантине. Он продлится две недели.

- На время карантинных мероприятий терапевтическая помощь будет оказываться на базе отделения офтальмологии, - уточнил главный врач Бежецкой ЦРБ Владимир Михайлов.

Отметим, что по данным на 20 мая, в Бежецком районе подтверждено 10 случаев заражения коронавирусом. Восемь из заболевших уже готовятся к выписке.

ИСТОЧНИК KP.RU