В Твери следователи проверяют информацию о произведенных не в полном объеме выплат медикам

20 Май 2020 2020-05-20T13:15:06+03:00

Следователи проверяют информацию о произведенных не в полном объеме выплат медикам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению, опубликованному в социальной сети.

Пользователь сообщил, что медицинские работники Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области "Городская клиническая больница №1 имени В.В. Успенского", оказывающие помощь пациентам с коронавирусом, не в полном объеме получили причитающиеся выплаты. Кроме этого, в публикации написано, что врачи терапевтического и оториноларингологического отделений больницы не были обеспечены средствами индивидуальной защиты, а потому заразились COVID-19.

- Следствие тщательно исследует все изложенные в публикации обстоятельства, изучит финансовую и иную документацию, опросит должностных лиц, установит и опросит работников, которые не получили причитающиеся выплаты, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU