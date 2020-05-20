В День Волги в реку в Твери выпустили тысячи мальков стерляди

20 Май 2020 2020-05-20T12:53:32+03:00

Для Игоря Рудени выпускать мальков стерляди в Волгу - дело не новое. Фото: ПТО

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20 мая в День Волги, которая берет свое начало в нашем регионе, в Твери провели акцию по зарыблению реки. В Волгу выпустили около 10 тысяч мальков стерляди. Часть из них пустил в большое плаванье лично губернатор Игорь Руденя.

Для главы региона такое не впервой. В 2019 году Игорь Руденя поучаствовал зарыблении Волги в Калязине. Тогда в великую русскую реку выпустили порядка 116 тыс. мальков стерляди.

- Зарыбление в Тверской области мы ведем в рамках совместного проекта с Росрыболовством. За три года, с 2017-го по 2019-й, в водоемы региона выпущено порядка 11,5 миллиона мальков и молоди рыб. В этом году всего планируем выпустить более 5 млн штук молоди рыб, - сообщил Игорь Руденя журналистам.

В Волгу выпущены мальки стерляди, которым насчитывается 45 дней. Они выращены в экологически чистых условиях бассейновым методом.

Искусственное воспроизводство водных биоресурсов осуществляется на 9 водных объектах Тверской области, в том числе на Верхневолжском, Вышневолоцком водохранилищах, озере Селигер.

Мальки ждут своей очереди. Фото: ПТО

Губернатор привычно взялся за сачок. Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU