2020-05-20T12:53:32+03:00
Общество

В День Волги в реку в Твери выпустили тысячи мальков стерляди

В акции поучаствовал губернатор Игорь Руденя
Александр ЖМУЛИН
Поделиться:
Для Игоря Рудени выпускать мальков стерляди в Волгу - дело не новое. Фото: ПТОДля Игоря Рудени выпускать мальков стерляди в Волгу - дело не новое. Фото: ПТО
Изменить размер текста:

20 мая в День Волги, которая берет свое начало в нашем регионе, в Твери провели акцию по зарыблению реки. В Волгу выпустили около 10 тысяч мальков стерляди. Часть из них пустил в большое плаванье лично губернатор Игорь Руденя.

Для главы региона такое не впервой. В 2019 году Игорь Руденя поучаствовал зарыблении Волги в Калязине. Тогда в великую русскую реку выпустили порядка 116 тыс. мальков стерляди.

- Зарыбление в Тверской области мы ведем в рамках совместного проекта с Росрыболовством. За три года, с 2017-го по 2019-й, в водоемы региона выпущено порядка 11,5 миллиона мальков и молоди рыб. В этом году всего планируем выпустить более 5 млн штук молоди рыб, - сообщил Игорь Руденя журналистам.

В Волгу выпущены мальки стерляди, которым насчитывается 45 дней. Они выращены в экологически чистых условиях бассейновым методом.

Искусственное воспроизводство водных биоресурсов осуществляется на 9 водных объектах Тверской области, в том числе на Верхневолжском, Вышневолоцком водохранилищах, озере Селигер.

Мальки ждут своей очереди. Фото: ПТО

Мальки ждут своей очереди. Фото: ПТО

Губернатор привычно взялся за сачок. Фото: ПТО

Губернатор привычно взялся за сачок. Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Твери следователи проверяют информацию о произведенных не в полном объеме выплат медикам
В День Волги в реку в Твери выпустили тысячи мальков стерляди
Водитель иномарки погиб после столкновения со столбом в Тверской области
17-летний водитель мопеда сильно пострадал, попав в ДТП в Тверской области
Житель Тверской области оштрафован за оскорбление соседки
В Твери автовладелец лишился магнитолы и видеорегистратора
В Тверской области от коронавируса лечатся 504 пациента
Два человека пострадали в ДТП на Октябрьском проспекте в Твери
В Тверской области дети напишут сочинения о Ниле Столобенском
Жителей Твери приглашают на онлайн-праздник "Бал тюльпанов"
В Тверской области на выплаты медикам добавят 204 млн рублей
Жители Твери могут отказаться от бумажной рассылки с почты и перейти на электронные извещения