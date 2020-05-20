Водитель иномарки погиб после столкновения со столбом в Тверской области

20 Май 2020 2020-05-20T12:34:18+03:00

Водитель иномарки погиб на месте ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

Еще один человек пострадал

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Авария произошла в Бежецке, в районе дома №6 по улице Советской в Тверской области.

Как сообщили в региональном УГИБДД России, 29-летний водитель, управляя автомобилем "Тойота Марк 2", врезался в опору ЛЭП.

В результате столкновения водитель погиб, а 23-летний пассажир получил травмы. Угрозы его жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU