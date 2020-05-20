2020-05-20T12:34:18+03:00
Происшествия

Водитель иномарки погиб после столкновения со столбом в Тверской области

Еще один человек пострадал
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Водитель иномарки погиб на месте ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской областиВодитель иномарки погиб на месте ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:

Авария произошла в Бежецке, в районе дома №6 по улице Советской в Тверской области.

Как сообщили в региональном УГИБДД России, 29-летний водитель, управляя автомобилем "Тойота Марк 2", врезался в опору ЛЭП.

В результате столкновения водитель погиб, а 23-летний пассажир получил травмы. Угрозы его жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Твери следователи проверяют информацию о произведенных не в полном объеме выплат медикам
В День Волги в реку в Твери выпустили тысячи мальков стерляди
Водитель иномарки погиб после столкновения со столбом в Тверской области
17-летний водитель мопеда сильно пострадал, попав в ДТП в Тверской области
Житель Тверской области оштрафован за оскорбление соседки
В Твери автовладелец лишился магнитолы и видеорегистратора
В Тверской области от коронавируса лечатся 504 пациента
Два человека пострадали в ДТП на Октябрьском проспекте в Твери
В Тверской области дети напишут сочинения о Ниле Столобенском
Жителей Твери приглашают на онлайн-праздник "Бал тюльпанов"
В Тверской области на выплаты медикам добавят 204 млн рублей
Жители Твери могут отказаться от бумажной рассылки с почты и перейти на электронные извещения