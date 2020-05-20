2020-05-20T12:27:41+03:00
Происшествия

17-летний водитель мопеда сильно пострадал, попав в ДТП в Тверской области

Молодого человека госпитализировали в тяжелом состоянии
Ирина ТАРАСОВА
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В тяжелом состоянии молодой человек был госпитализированВ тяжелом состоянии молодой человек был госпитализированФото: Юлия КЛЮЕВА
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20 мая в деревне Курово Удомельского района Тверской области произошло ДТП.

17-летний водитель мопеда "Альфа" наехал на препятствие (бугор на дороге), в результате чего сильно покалечился. В тяжелом состоянии молодой человек был госпитализирован.

- Водитель мопеда не имел прав. В момент ДТП он находился без шлема, - уточняют в пресс-службе УГИБДД по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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