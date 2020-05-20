17-летний водитель мопеда сильно пострадал, попав в ДТП в Тверской области
Молодого человека госпитализировали в тяжелом состоянии
В тяжелом состоянии молодой человек был госпитализированФото: Юлия КЛЮЕВА
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20 мая в деревне Курово Удомельского района Тверской области произошло ДТП.
17-летний водитель мопеда "Альфа" наехал на препятствие (бугор на дороге), в результате чего сильно покалечился. В тяжелом состоянии молодой человек был госпитализирован.
- Водитель мопеда не имел прав. В момент ДТП он находился без шлема, - уточняют в пресс-службе УГИБДД по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU