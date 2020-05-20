Житель Тверской области оштрафован за оскорбление соседки

20 Май 2020 2020-05-20T12:04:33+03:00

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Инцидент произошел в Западной Двине. Возле подъезда дома 32-летний мужчина поругался со своей соседкой. В результате словесного конфликта он высказал в грубой нецензурной форме оскорбления, унижающие ее честь и достоинство. По данному факту прокуратурой Западнодвинского района в отношении провинившегося возбуждено дело об административном правонарушении.

За оскорбление мужчина привлечен к административной ответственности и оштрафован на 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU