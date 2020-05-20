Житель Тверской области оштрафован за оскорбление соседки
Ему придется заплатить 1000 рублей
Житель Тверской области оштрафован за оскорбление соседкиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Инцидент произошел в Западной Двине. Возле подъезда дома 32-летний мужчина поругался со своей соседкой. В результате словесного конфликта он высказал в грубой нецензурной форме оскорбления, унижающие ее честь и достоинство. По данному факту прокуратурой Западнодвинского района в отношении провинившегося возбуждено дело об административном правонарушении.
За оскорбление мужчина привлечен к административной ответственности и оштрафован на 1000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU