2020-05-20T12:04:33+03:00
Общество

Житель Тверской области оштрафован за оскорбление соседки

Ему придется заплатить 1000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Тверской области оштрафован за оскорбление соседкиЖитель Тверской области оштрафован за оскорбление соседкиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Инцидент произошел в Западной Двине. Возле подъезда дома 32-летний мужчина поругался со своей соседкой. В результате словесного конфликта он высказал в грубой нецензурной форме оскорбления, унижающие ее честь и достоинство. По данному факту прокуратурой Западнодвинского района в отношении провинившегося возбуждено дело об административном правонарушении.

За оскорбление мужчина привлечен к административной ответственности и оштрафован на 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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