2020-05-20T11:20:40+03:00
Происшествия

В Твери автовладелец лишился магнитолы и видеорегистратора

Злоумышленник задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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Злоумышленник задержанЗлоумышленник задержанФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В дежурную часть центрального отдела полиции УМВД России по городу Твери обратился 53-летний местный житель. Заявитель сообщил, что ночью из его автомобиля неизвестный похитил автомагнитолу и видеорегистратор.

На месте происшествия полицейские опросили потерпевшего, установили возможных свидетелей произошедшего, изъяли следы и улики.

В ходе розыска личность подозреваемого была установлена. Им оказался ранее судимый неработающий житель Твери 1975 года рождения. Мужчина сознался в содеянном и вернул похищенное имущество.

За кражу ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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