В Твери автовладелец лишился магнитолы и видеорегистратора
В дежурную часть центрального отдела полиции УМВД России по городу Твери обратился 53-летний местный житель. Заявитель сообщил, что ночью из его автомобиля неизвестный похитил автомагнитолу и видеорегистратор.
На месте происшествия полицейские опросили потерпевшего, установили возможных свидетелей произошедшего, изъяли следы и улики.
В ходе розыска личность подозреваемого была установлена. Им оказался ранее судимый неработающий житель Твери 1975 года рождения. Мужчина сознался в содеянном и вернул похищенное имущество.
За кражу ему грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU