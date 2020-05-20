В Тверской области от коронавируса лечатся 504 пациента
В Тверской области выявлено 34 новых случаев коронавируса. Общее количество зараженных на 20 мая составило - 1164 человека. Со вчерашнего дня 29 пациентов вылечились от COVID-19. Всего выздоровевших за весь период - 649.
Под наблюдением медиков остаются 504 пациента (+4 за сутки). По статистике регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, с начала пандемии скончались 11 человек.
На первом месте по количеству заболевших - Тверь - 399 случаев, далее идут Кимры - 311 и Конаковский район - 144.
По стране зафиксировано 8764 новых случая коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»