В Тверской области от коронавируса лечатся 504 пациента

20 Май 2020 2020-05-20T10:43:15+03:00

Заболевшие изолированы и находятся под наблюдением Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Тверской области выявлено 34 новых случаев коронавируса. Общее количество зараженных на 20 мая составило - 1164 человека. Со вчерашнего дня 29 пациентов вылечились от COVID-19. Всего выздоровевших за весь период - 649.

Под наблюдением медиков остаются 504 пациента (+4 за сутки). По статистике регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, с начала пандемии скончались 11 человек.

На первом месте по количеству заболевших - Тверь - 399 случаев, далее идут Кимры - 311 и Конаковский район - 144.

По стране зафиксировано 8764 новых случая коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU