Два человека пострадали в ДТП на Октябрьском проспекте в Твери

20 Май 2020 2020-05-20T09:20:47+03:00

ДТП на Октябрьском проспекте в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области

Они сами обратились за помощью

Изменить размер текста: A A

Авария произошла вечером, 19 мая, на Октябрьском проспекте, в районе дома №49 в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 34-летний водитель, управляя автомобилем "SKODA OCTAVIA", не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля "MAZDA DEMIO" под управлением 24-летнего водителя и столкнулся с ним.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка "MAZDA DEMIO". С полученными травмами они самостоятельно обратились в приемное отделение 7-й ГБ г. Твери, после оказания медицинской помощи отпущены.

ИСТОЧНИК KP.RU