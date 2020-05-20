2020-05-20T09:20:47+03:00
Происшествия

Два человека пострадали в ДТП на Октябрьском проспекте в Твери

Они сами обратились за помощью
Ольга ТРОФИМОВА
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ДТП на Октябрьском проспекте в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской областиДТП на Октябрьском проспекте в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером, 19 мая, на Октябрьском проспекте, в районе дома №49 в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 34-летний водитель, управляя автомобилем "SKODA OCTAVIA", не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля "MAZDA DEMIO" под управлением 24-летнего водителя и столкнулся с ним.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка "MAZDA DEMIO". С полученными травмами они самостоятельно обратились в приемное отделение 7-й ГБ г. Твери, после оказания медицинской помощи отпущены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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