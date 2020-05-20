2020-05-20T08:49:47+03:00
Общество

В Тверской области дети напишут сочинения о Ниле Столобенском

А конкурсом рисунков почтят память княгини Анны Кашинской
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области почтят память Нила Столобенского и Анны КашинскойВ Тверской области почтят память Нила Столобенского и Анны КашинскойФото: Ирина ТАРАСОВА
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В Тверской области по случаю Дней памяти преподобного Нила Столобенского (9 июня) и святой благоверной великой княгини Анны Кашинской (25 июня) стартуют конкурсы рисунков и сочинений. В них могут принять участие школьники и учащиеся профессиональных образовательных организаций.

Региональный конкурс сочинений "Вера в жизни человека", приуроченный ко Дню памяти преподобного Нила Столобенского уже стартовал. А 25 мая начинается конкурс рисунков и изделий художественного творчества "Сияют нимбы сквозь века" в честь святой благоверной княгини Анны Кашинской.

О проведении других мероприятий в этом году будет сообщено доплнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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