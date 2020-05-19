2020-05-19T23:54:16+03:00
Звезды

Жителей Твери приглашают на онлайн-праздник "Бал тюльпанов"

Начало в 18:00
Ирина ТАРАСОВА
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Начало праздника в 18:00. Фото: Ботанический сад ТвГУНачало праздника в 18:00. Фото: Ботанический сад ТвГУ
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23 мая в субботу в 18:00 жителей Твери приглашают на онлайн-праздник тюльпанов.

Традиционный семейный праздник "Бал тюльпанов" является одним из самых любимых и ожидаемых мероприятий Ботанического сада ТвГУ. В режиме онлайн он пройдет впервые.

- Несмотря на то, что сад временно закрыт, нам очень хочется поделиться с вами его весенней красотой. Цветущий май в саду – волшебное время! Время, когда природа одевает самые роскошные наряды. сад утопает в цветах и самые яркие солисты в это время, конечно, тюльпаны, - приглашает всех на онлайн-встречу директор Ботанического сада Юрий Наумцев.

В программе - музыкальные, танцевальные и литературные сюрпризы, мастер-классы, уникальные кадры множества тюльпанов, нарциссов, анемон и тысячи других цветущих растений.

Оценить труд сотрудников Ботанического сада можно пожертвованием, которое даст возможность приобрести новые тюльпаны на следующий год. Подробности здесь.

Прямая трансляция "Бала тюльпанов" пройдет на Youtube канале сада!

ИСТОЧНИК KP.RU

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