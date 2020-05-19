16-летний парень в наушниках попал в Твери под машину

19 Май 2020 2020-05-19T20:52:35+03:00

Молодой человек переходил дорогу в неположенном месте

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19 мая в Кимрах Тверской области на улице Гагарина у дома № 3 произошло ДТП.

Автомобиль "Рено Дастер" совершил наезд на 16-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

Сотрудники скорой помощи диагностировали у молодого человека перелом правой лодыжки. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой.

- Причиной ДТП стал еще и тот факт, что дорогу молодой человек переходил в капюшоне поверх надеты наушники. Признаков алкогольного опьянения у водителя обнаружено не было, прокомментировали в пресс-службе регионального УГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU