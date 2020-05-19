2020-05-19T20:52:35+03:00
Происшествия

16-летний парень в наушниках попал в Твери под машину

Молодой человек переходил дорогу в неположенном месте
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Водитель был трезвВодитель был трезвФото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:

19 мая в Кимрах Тверской области на улице Гагарина у дома № 3 произошло ДТП.

Автомобиль "Рено Дастер" совершил наезд на 16-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

Сотрудники скорой помощи диагностировали у молодого человека перелом правой лодыжки. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой.

- Причиной ДТП стал еще и тот факт, что дорогу молодой человек переходил в капюшоне поверх надеты наушники. Признаков алкогольного опьянения у водителя обнаружено не было, прокомментировали в пресс-службе регионального УГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области на выплаты медикам добавят 204 млн рублей
Жители Твери могут отказаться от бумажной рассылки с почты и перейти на электронные извещения
16-летний парень в наушниках попал в Твери под машину
В Твери на три дня перекроют улицу Брагина
В Тверской области будут судить мужчину, который напал на полицейского
Утиное семейство на несколько минут парализовало движение на улице Дарвина в Твери
В Тверской области предусмотрено 3,3 млрд рублей на предпринимаемые в связи с коронавирусом меры
Название для нового моста через Тьмаку в Твери выберут летом
Шахматы, пауки и мотоциклы: сувениры из металла делают осуждённые в Тверской области
В Тверской области увеличили поддержку фермеров
О качестве детских товаров жителей Тверской области проконсультирует Роспотребнадзор
Птенцов, рождённых двадцатилетней совой, показали биологи из Тверской области
В Тверской области осудили рецидивиста, который грабил дачи местных жителей
В Тверской области суд запретил сайты по продаже оружия
В Жарковском районе Тверской области ликвидировали свалку бытовых отходов
В Тверской области на коронавирус протестировано более 46 000 человек
Жители Тверской области могут получить охотничьи билеты по предварительной записи
Жительницу Тверской области обвиняют в убийстве мужа
В Твери продолжается ямочный ремонт дорог
В ДТП в Тверской области погибли двое взрослых, и выжил маленький ребенок
В Тверской области приятель украл у мужчины 4000 рублей
В прокуратуре Тверской области назначены два новых межрайонных прокурора