В Твери на три дня перекроют улицу Брагина

19 Май 2020 2020-05-19T18:42:15+03:00

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В Твери на несколько дней ограничат движение по улице Брагина. Перекрытия связаны с производством работ по прокладке газопровода к строящемуся многоквартирному дому на улице Брагина, 7.

Движение и парковка всех видов транспорта будут запрещены на участке от переулка Трудолюбия до улицы Ефимова, с 3:00 ночи 27 мая до 23:00 вечера 29 мая. Соответствующее постановление появилось на сайте администрации Твери.

Автовладельцев просят заранее планировать маршруты следования. А транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, рекомендовано изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение на перекрытом участке.

ИСТОЧНИК KP.RU