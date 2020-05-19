2020-05-19T18:32:25+03:00
Происшествия

В Тверской области будут судить мужчину, который напал на полицейского

Расследование уголовного дела завершено
Ольга ТРОФИМОВА
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Расследование уголовного дела завершеноРасследование уголовного дела завершеноФото: Евгения ГУСЕВА
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Бежецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.

Инцидент произошел в Бежецке 15 апреля 2020 года. В полицию позвонила женщина и сообщила, что к ней в дом проникли неизвестные. На место прибыли полицейские и обнаружили мужчину, находившегося в состоянии опьянения, который пытался скрыть сведения о своей личности. Его попытались доставить в полицию, но он оказал сопротивление.

Обвиняемый схватил полицейского за форменное обмундирование, свалил его с ног и начал бить головой о землю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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