Утиное семейство на несколько минут парализовало движение на улице Дарвина в Твери

19 Май 2020 2020-05-19T18:09:49+03:00

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Днем, 19 мая, на улице Дарвина в Твери, недалеко от хлебозавода, можно было наблюдать милую картину. На несколько минут автомобильное движение на оживленной улице замерло из-за утиного семейства, которое переходило дорогу.

Автовладельцы проезжать не торопились, стояли на "аварийках" и терпеливо ждали, пока утка и около десятка маленьких утят перейдут дорогу.

Вероятнее всего, семейство переходило из одного пруда в другой - водоемы расположены на противоположных сторонах улицы Дарвина.

Длилось это несколько минут. После того, как семейство оказалось на противоположной стороне, движение возобновилось.

ИСТОЧНИК KP.RU