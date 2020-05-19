Утиное семейство на несколько минут парализовало движение на улице Дарвина в Твери
Днем, 19 мая, на улице Дарвина в Твери, недалеко от хлебозавода, можно было наблюдать милую картину. На несколько минут автомобильное движение на оживленной улице замерло из-за утиного семейства, которое переходило дорогу.
Автовладельцы проезжать не торопились, стояли на "аварийках" и терпеливо ждали, пока утка и около десятка маленьких утят перейдут дорогу.
Вероятнее всего, семейство переходило из одного пруда в другой - водоемы расположены на противоположных сторонах улицы Дарвина.
Длилось это несколько минут. После того, как семейство оказалось на противоположной стороне, движение возобновилось.
ИСТОЧНИК KP.RU