В Тверской области предусмотрено 3,3 млрд рублей на предпринимаемые в связи с коронавирусом меры

19 Май 2020 2020-05-19T18:27:09+03:00

В режиме видеоконференцсвязи вместе с другими главами регионов в совещании президента принял участие губернатор Игорь Руденя. Фото: ПТО

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин 19 мая провёл совещание по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы в условиях пандемии. В режиме видеоконференцсвязи вместе с другими главами регионов в нем принял участие губернатор Игорь Руденя.

Как сообщил на совещании Владимир Путин из 52 млрд рублей, предназначенных на стимулирующие выплаты медикам, в регионы страны уже поступили 50,1 млрд.

В Тверской области в полном объеме перечислили доплаты медработникам за апрель. Всего их получили более 2,5 тысячи медиков.

Основная часть стимулирующих выплат за май будет произведена до 23 мая. На это предусмотрено почти 317 млн рублей, из них более 303 млн — средства федерального, 13,7 млн – областного бюджета.

Также установлены региональные выплаты врачам-реаниматологам (20 тыс. рублей), водителям скорой помощи (5591 рубль).

Ведётся работа по начислению доплат за особые условия труда сотрудникам стационарных соцучреждений. В тверском регионе право на эти средства имеют более 970 человек.

Губернатор отметил, что выплаты медикам и соцработникам должны проводиться без всяких проволочек.

Также Игорь Руденя подчеркнул важность принятого президентом решения о выплатах семьям с детьми до трех лет и от 3 до 16 лет. В тверском регионе они положены семьям, где воспитывают почти 210 тыс детей.

В целом на реализацию мер по противодействию коронавирусу и минимизации последствий заразы в Тверской области предусмотрено более 3,3 млрд рублей. В том числе свыше 1,7 млрд рублей из федеральной казны.

ИСТОЧНИК KP.RU