Название для нового моста через Тьмаку в Твери выберут летом

19 Май 2020 2020-05-19T17:46:26+03:00

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Жители Твери продолжают выбирать название для нового пешеходного моста через Тьмаку, строительство которого началось весной этого года.

Однопролетный арочный мост шириной 5,5 метров и длиной 88,36 метров возводят в устье Тьмаки, недалеко от Обелиска Победы.

Определиться с названием моста власти планируют летом. Оно будет выбрано по итогам опроса, размещенного на сайте городской администрации. Принять в нем участие может любой желающий.

На момент написания публикации, из семи вариантов лидировали три: 29,3% жителей отдали голоса за "Мост гимназистов", 28,33% - за "Монастырский мост", 13,03% хотят, чтобы он носил название "Памятный мост".

ИСТОЧНИК KP.RU