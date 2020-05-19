Шахматы, пауки и мотоциклы: сувениры из металла делают осуждённые в Тверской области

19 Май 2020 2020-05-19T17:45:17+03:00

Осуждённые освоили мастерство изготовления сувениров из металла. Фото: УФСИН по Тверской области.

Мастерство работы с металлом освоили на участке металлообработки ИК-7

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В исправительной колонии №7, что в Ржеве Тверской области, осуждённые освоили мастерство изготовления сувениров из металла. Теперь они мастерят весьма необычные поделки.

- Оригинальные изделия удивляют разнообразием форм и мастерством исполнения, - рассказывают в пресс-службе УФСИН России по Тверской области.- Этот труд требует большого терпения, художественного вкуса и творческого подхода.

Различные фигурки - насекомых и животных, машин и даже полный набор шахматных фигур - осуждённые изготавливают из металлического хлама: ненужных гаек, проволоки, различного крепежа. Детальки будущих мини-скульптур очищают от ржавчины и спаивают.

Каждое - плод фантазии мастера, а значит уникально. Поделки пользуются большим успехом на выставках-ярмарках сувенирной продукции.

Осуждённые освоили мастерство изготовления сувениров из металла. Фото: УФСИН по Тверской области.

Осуждённые освоили мастерство изготовления сувениров из металла. Фото: УФСИН по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU