Шахматы, пауки и мотоциклы: сувениры из металла делают осуждённые в Тверской области
В исправительной колонии №7, что в Ржеве Тверской области, осуждённые освоили мастерство изготовления сувениров из металла. Теперь они мастерят весьма необычные поделки.
- Оригинальные изделия удивляют разнообразием форм и мастерством исполнения, - рассказывают в пресс-службе УФСИН России по Тверской области.- Этот труд требует большого терпения, художественного вкуса и творческого подхода.
Различные фигурки - насекомых и животных, машин и даже полный набор шахматных фигур - осуждённые изготавливают из металлического хлама: ненужных гаек, проволоки, различного крепежа. Детальки будущих мини-скульптур очищают от ржавчины и спаивают.
Каждое - плод фантазии мастера, а значит уникально. Поделки пользуются большим успехом на выставках-ярмарках сувенирной продукции.
Осуждённые освоили мастерство изготовления сувениров из металла. Фото: УФСИН по Тверской области.
Осуждённые освоили мастерство изготовления сувениров из металла. Фото: УФСИН по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU