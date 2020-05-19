В Тверской области увеличили поддержку фермеров

19 Май 2020 2020-05-19T17:30:06+03:00

Это касается начинающих и семейных аграриев

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На заседании областного правительства, которое 19 мая провёл губернатор Игорь Руденя, приняты приятные для некоторых аграриев решения.

В частности, до 5 млн рублей будет увеличена субсидия начинающим фермерам, занимающимся крупным рогатым скотом.

А семейные фермы теперь могут рассчитывать на региональные субсидии в размере 30 млн рублей по всем направлениям животноводства.

Глава региона подчеркнул, что в нынешних условиях поддержка сельхопроизводителей, особенно небольших, крайне важна.

Как сообщили на заседании, в 2020 году точно получат поддержку семь начинающих фермеров из Сандовского муниципального округа, Бежецкого, Кимрского, Максатихинского и Торжокского районов, а также три семейные фермы из Кашинского, Осташковского городских округов и Максатихинского района.

В этом году, объемы грантовой поддержки тверских фермеров выросли на 16,5 млн рублей - до 78,7 млн.

ИСТОЧНИК KP.RU