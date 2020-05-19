2020-05-19T16:15:21+03:00
Общество

О качестве детских товаров жителей Тверской области проконсультирует Роспотребнадзор

С 20 мая по 3 июня в ведомстве будет организована "горячая линия"
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
О качестве детских товаров жителей Тверской области проконсультирует РоспотребнадзорО качестве детских товаров жителей Тверской области проконсультирует РоспотребнадзорФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

С 20 мая по 3 июня в Управлении Роспотребнадзора по Тверской области будет организована «горячая линия» по вопросам качества детских товаров.

Всем звонившим дадут разъяснения по вопросам качества и безопасности одежды, обуви, игрушек, школьной формы, детского питания, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров.

Консультация проводится по телефону: (4822) 32-35-98 с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00), кроме выходных дней, а также круглосуточно по бесплатному телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Твери на три дня перекроют улицу Брагина
В Тверской области будут судить мужчину, который напал на полицейского
Утиное семейство на несколько минут парализовало движение на улице Дарвина в Твери
В Тверской области предусмотрено 3,3 млрд рублей на предпринимаемые в связи с коронавирусом меры
Название для нового моста через Тьмаку в Твери выберут летом
Шахматы, пауки и мотоциклы: сувениры из металла делают осуждённые в Тверской области
В Тверской области увеличили поддержку фермеров
О качестве детских товаров жителей Тверской области проконсультирует Роспотребнадзор
Птенцов, рождённых двадцатилетней совой, показали биологи из Тверской области
В Тверской области осудили рецидивиста, который грабил дачи местных жителей
В Тверской области суд запретил сайты по продаже оружия
В Жарковском районе Тверской области ликвидировали свалку бытовых отходов
В Тверской области на коронавирус протестировано более 46 000 человек
Жители Тверской области могут получить охотничьи билеты по предварительной записи
Жительницу Тверской области обвиняют в убийстве мужа
В Твери продолжается ямочный ремонт дорог
В ДТП в Тверской области погибли двое взрослых, и выжил маленький ребенок
В Тверской области приятель украл у мужчины 4000 рублей
В прокуратуре Тверской области назначены два новых межрайонных прокурора