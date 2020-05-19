О качестве детских товаров жителей Тверской области проконсультирует Роспотребнадзор

19 Май 2020 2020-05-19T16:15:21+03:00

С 20 мая по 3 июня в ведомстве будет организована "горячая линия"

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С 20 мая по 3 июня в Управлении Роспотребнадзора по Тверской области будет организована «горячая линия» по вопросам качества детских товаров.

Всем звонившим дадут разъяснения по вопросам качества и безопасности одежды, обуви, игрушек, школьной формы, детского питания, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров.

Консультация проводится по телефону: (4822) 32-35-98 с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00), кроме выходных дней, а также круглосуточно по бесплатному телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.

ИСТОЧНИК KP.RU