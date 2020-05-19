Птенцов, рождённых двадцатилетней совой, показали биологи из Тверской области

19 Май 2020 2020-05-19T16:11:39+03:00

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Фотографии двух симпатичных птенцов неясыти опубликовал на своей страничке в соцсети реабилитационный центр для животных "Ромашка" из Тверской области. "А мы уже слётки" - так озаглавлено фото.

Слётки - это очень молодые птицы, ещё птенцы, которые только встают на крыло и начинают покидать гнездо. Птенцов вывела неясыть (птица семейства совиных) Мадам Муромская, находящаяся под опекой центра "Ромашка".

Птенцы эти - особенные. Во-первых, Мадам Муромская - дама в годах. Ей уже за двадцать, для неясыти это очень солидный возраст. В центр сова попала два десятка лет назад, травмированную птицу из-под Мурома привёз дальнобойщик. С тех пор неясыть живёт под опекой биологов, но птенцов вывела впервые - слишком разборчива совушка оказалась в женихах.

Но в этот раз учёным повезло: совершенно неожиданно у Мадам Муромской вылупились два птенца. Теперь они подрастают и уже показываются из дуплянки.

ИСТОЧНИК KP.RU