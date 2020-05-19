2020-05-19T16:00:48+03:00
Происшествия

В Тверской области осудили рецидивиста, который грабил дачи местных жителей

Мужчина получил реальный срок
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области осудили рецидивиста, который грабил дачи местных жителей Фото: архив "КП"В Тверской области осудили рецидивиста, который грабил дачи местных жителей Фото: архив "КП"
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Перед судом предстал ранее судимый 51-летний житель Кувшиново и его 51-летняя сообщница, обвиняемые в серии дачных краж.

Установлено, что в период 2018-2019 годов мужчина совершил семь краж в деревнях Давыдово, Щеголево и Мытницы Кувшиновского района. Ущерб составил около 300 тыс. рублей. Одно из преступлений ему помогла осуществить осужденная.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал мужчину виновным по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. За пособничество преступлению женщина получила два года условно.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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