В Тверской области суд запретил сайты по продаже оружия
Прокуратурой Тверской области в ходе мониторинга сети Интернет обнаружены девять страниц с электронными адресами, которые содержали предложения о продаже травматического и боевого оружия без лицензии.
Страницы находились в свободном доступе для пользователей.
Поскольку статьей 222 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, прокуратурой Лихославльского района направлено в суд административное исковое заявление о признании размещенной информации запрещенной. Заявление рассмотрено и удовлетворено.
Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре.
ИСТОЧНИК KP.RU