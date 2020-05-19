2020-05-19T15:51:13+03:00
Общество

В Тверской области суд запретил сайты по продаже оружия

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области суд запретилсайт по продаже оружия Фото: архив "КП"В Тверской области суд запретилсайт по продаже оружия Фото: архив "КП"
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Прокуратурой Тверской области в ходе мониторинга сети Интернет обнаружены девять страниц с электронными адресами, которые содержали предложения о продаже травматического и боевого оружия без лицензии.

Страницы находились в свободном доступе для пользователей.

Поскольку статьей 222 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, прокуратурой Лихославльского района направлено в суд административное исковое заявление о признании размещенной информации запрещенной. Заявление рассмотрено и удовлетворено.

Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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