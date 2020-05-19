2020-05-19T15:37:15+03:00
Общество

В Жарковском районе Тверской области ликвидировали свалку бытовых отходов

ТБО складировали на сельхозземлях
Ольга ТРОФИМОВА
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По настоянию прокуратуры ликвидирована свалка ТБОПо настоянию прокуратуры ликвидирована свалка ТБОФото: Олег УКЛАДОВ
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В прокуратуру Жарковского района обратился местный житель, который сообщил, что в черте поселка Новоселки, на земельном участке, принадлежащем администрации поселения, организована свалка бытовых отходов.

Прокуратура провела проверку и выявила нарушения законодательства об охране природы.

В целях устранения нарушений прокуратурой района главе сельского поселения внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Свалка ликвидирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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