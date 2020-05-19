В Жарковском районе Тверской области ликвидировали свалку бытовых отходов
ТБО складировали на сельхозземлях
По настоянию прокуратуры ликвидирована свалка ТБОФото: Олег УКЛАДОВ
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В прокуратуру Жарковского района обратился местный житель, который сообщил, что в черте поселка Новоселки, на земельном участке, принадлежащем администрации поселения, организована свалка бытовых отходов.
Прокуратура провела проверку и выявила нарушения законодательства об охране природы.
В целях устранения нарушений прокуратурой района главе сельского поселения внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Свалка ликвидирована.
ИСТОЧНИК KP.RU