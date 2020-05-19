В Жарковском районе Тверской области ликвидировали свалку бытовых отходов

19 Май 2020 2020-05-19T15:37:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В прокуратуру Жарковского района обратился местный житель, который сообщил, что в черте поселка Новоселки, на земельном участке, принадлежащем администрации поселения, организована свалка бытовых отходов.

Прокуратура провела проверку и выявила нарушения законодательства об охране природы.

В целях устранения нарушений прокуратурой района главе сельского поселения внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Свалка ликвидирована.

ИСТОЧНИК KP.RU