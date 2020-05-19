Жители Тверской области могут получить охотничьи билеты по предварительной записи

19 Май 2020 2020-05-19T15:13:39+03:00

Охотничий билет в Тверской области можно получить по предварительной записи Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Документ выдают по средам и пятницам

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Минприроды Тверской области сообщает, что выдача охотничьих билетов будет производиться по предварительной записи по средам и пятницам.

Посетителей в здание ведомства пускают только при наличии маски и перчаток.

Записаться на прием и получить другую интересующую информацию можно по телефону: 8 (4822) 73-31-83.

Также заявление на получение охотничьего билета можно подать через сайт Госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU