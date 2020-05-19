Жители Тверской области могут получить охотничьи билеты по предварительной записи
Документ выдают по средам и пятницам
Охотничий билет в Тверской области можно получить по предварительной записиФото: Александр ЧЕРНЫХ
Изменить размер текста:
Минприроды Тверской области сообщает, что выдача охотничьих билетов будет производиться по предварительной записи по средам и пятницам.
Посетителей в здание ведомства пускают только при наличии маски и перчаток.
Записаться на прием и получить другую интересующую информацию можно по телефону: 8 (4822) 73-31-83.
Также заявление на получение охотничьего билета можно подать через сайт Госуслуг.
ИСТОЧНИК KP.RU