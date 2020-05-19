Жительницу Тверской области обвиняют в убийстве мужа
Краснохолмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летней жительницы Весьегонска. Женщину обвиняют в убийстве мужа.
Следствием установлено, что в период с 20 по 21 февраля супруги, находясь в состоянии алкогольного опьянения поругались. В ходе ссоры женщина схватила нож и ударила мужа в живот. Пострадавший скончался на месте происшествия.
- Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
ИСТОЧНИК KP.RU