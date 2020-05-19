Жительницу Тверской области обвиняют в убийстве мужа

19 Май 2020 2020-05-19T15:07:19+03:00

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Краснохолмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летней жительницы Весьегонска. Женщину обвиняют в убийстве мужа.

Следствием установлено, что в период с 20 по 21 февраля супруги, находясь в состоянии алкогольного опьянения поругались. В ходе ссоры женщина схватила нож и ударила мужа в живот. Пострадавший скончался на месте происшествия.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU