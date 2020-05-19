В Твери продолжается ямочный ремонт дорог

19 Май 2020 2020-05-19T14:14:26+03:00

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На улицах Твери продолжаются дорожные работы. За минувшую неделю отремонтировано более 11,5 тысяч кв. метров покрытия на 19 объектах, ещё на двух объектах площадью более 1 800 кв. метров проведено фрезерование и подготовка к укладке нового асфальта.

Ночью дорожные службы продолжают дезинфекцию остановок, проезжих частей и тротуаров.

Силами МУП "ЖЭК" произведено обновление дорожной разметки на 2 450 кв. метрах дорог. Установлено 32 новых дорожных знака, еще более 100 знаков отремонтировано.

При благоприятных погодных условиях работа будет продолжена.

ИСТОЧНИК KP.RU