В ДТП в Тверской области погибли двое взрослых, и выжил маленький ребенок

19 Май 2020 2020-05-19T13:05:13+03:00

В ДТП погибли водитель и пассажир Фото: УГИБДД России по Тверской области

Он сидел на руках у погибшей женщины

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Авария произошла 19 мая в районе поселка Тверецкий в Торжокском районе.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что водитель, управляя автомобилем "Форд Фокус", съехал в кювет.

В результате ДТП погибла пассажирка, которая сидела рядом с водителем. Женщина была не пристегнута ремнем безопасности. На момент аварии у нее на руках сидел ребенок 2018 года рождения. Он жив, но получил травмы.

Водитель на момент приезда ДПС был в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что он скончался.

Ребенка забрали прибывшие на место происшествия родственники.

Обстоятельства и подробности аварии уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU