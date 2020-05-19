В ДТП в Тверской области погибли двое взрослых, и выжил маленький ребенок
Авария произошла 19 мая в районе поселка Тверецкий в Торжокском районе.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что водитель, управляя автомобилем "Форд Фокус", съехал в кювет.
В результате ДТП погибла пассажирка, которая сидела рядом с водителем. Женщина была не пристегнута ремнем безопасности. На момент аварии у нее на руках сидел ребенок 2018 года рождения. Он жив, но получил травмы.
Водитель на момент приезда ДПС был в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что он скончался.
Ребенка забрали прибывшие на место происшествия родственники.
Обстоятельства и подробности аварии уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU