В Тверской области приятель украл у мужчины 4000 рублей
Злоумышленник задержан
Деньги пропали с банковской картыФото: Валерий РОМАНОВ
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В дежурную часть МО МВД России по ЗАТО Озерный и Солнечный с сообщением о краже обратился 51-летний местный житель. Мужчина рассказал, что у него были похищены 4000 рублей.
Выяснилось, что накануне происшествия заявитель распивал спиртные напитки со своим приятелем, который попросил мобильный телефон, чтобы позвонить. После ухода знакомого, потерпевший обнаружил списание денежных средств с банковской карты.
Подозреваемого задержали, он сознался в содеянном.
За кражу фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU