2020-05-19T12:39:38+03:00
Происшествия

В Тверской области приятель украл у мужчины 4000 рублей

Злоумышленник задержан
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Деньги пропали с банковской картыДеньги пропали с банковской картыФото: Валерий РОМАНОВ
Изменить размер текста:

В дежурную часть МО МВД России по ЗАТО Озерный и Солнечный с сообщением о краже обратился 51-летний местный житель. Мужчина рассказал, что у него были похищены 4000 рублей.

Выяснилось, что накануне происшествия заявитель распивал спиртные напитки со своим приятелем, который попросил мобильный телефон, чтобы позвонить. После ухода знакомого, потерпевший обнаружил списание денежных средств с банковской карты.

Подозреваемого задержали, он сознался в содеянном.

За кражу фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области на коронавирус протестировано более 46 000 человек
Жители Тверской области могут получить охотничьи билеты по предварительной записи
Жительницу Тверской области обвиняют в убийстве мужа
В Твери продолжается ямочный ремонт дорог
В ДТП в Тверской области погибли двое взрослых, и выжил маленький ребенок
В Тверской области приятель украл у мужчины 4000 рублей
В прокуратуре Тверской области назначены два новых межрайонных прокурора
Директор салона связи в Тверской области присвоила более 140 тысяч рублей
Специалисты Пенсионного фонда ответят на все вопросы о выплатах тверским семьям с детьми
В Тверской области 111 человек выздоровели после коронавируса
В Тверской области полицейские задержали двух дачных воров
В Тверской области выделят субсидии на социальные проекты НКО
Прокуратура Тверской области начала проверку по факту причинения отцом тяжкого вреда здоровью дочери
В Твери водитель на легковушке сбил пешехода и скрылся
Еще несколько объектов включат в программу ремонта дорог в Тверской области
Экзотическая утка заплыла на кимрский водоем в Тверской области
Баню пенсионерки обокрали в Тверской области
Тверской области направят 28 млн. рублей на доплату работникам соцучреждений
Тверские музеи отмечают свой профессиональный праздник
Что творят медвежата на прогулке показал Центр спасения медвежат-сирот из Тверской области
В Твери ушел из жизни известный художник Георгий Володько
В Тверской области из-за коронавируса продлили субсидии на оплату услуг ЖКХ
В Твери незаконно торговали вейпами, кальянами и спортивным питанием
В Тверской области стали строить на 48,8% больше жилья
Находящегося в федеральном розыске мужчину задержали полицейские в Тверской области
Тесты на коронавирус в Тверской области сдали 45 540 пациентов
Житель Тверской области нарубил леса на четыре миллиона рублей