В Тверской области приятель украл у мужчины 4000 рублей

19 Май 2020 2020-05-19T12:39:38+03:00

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В дежурную часть МО МВД России по ЗАТО Озерный и Солнечный с сообщением о краже обратился 51-летний местный житель. Мужчина рассказал, что у него были похищены 4000 рублей.

Выяснилось, что накануне происшествия заявитель распивал спиртные напитки со своим приятелем, который попросил мобильный телефон, чтобы позвонить. После ухода знакомого, потерпевший обнаружил списание денежных средств с банковской карты.

Подозреваемого задержали, он сознался в содеянном.

За кражу фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU