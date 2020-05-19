Жители Твери могут отказаться от бумажной рассылки с почты и перейти на электронные извещения

19 Май 2020 2020-05-19T22:03:43+03:00

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Почта России в работе в клиентами продолжает переход в онлайн формат. На этот раз здесь предлагают новую услугу - вместо бумажных уведомлений получать электронные извещения о поступлении почтовых отправлений. Чтобы отказаться от бумаги пользователям достаточно оформить на почте простую электронную подпись.

- После обработки отправления в почтовом отделении электронное извещение автоматически приходит клиенту на электронную почту или в виде СМС на телефонный номер, который он указал при регистрации простой электронной подписи. Пользователям мобильного приложения Почты России также поступит push-уведомление. После этого можно сразу идти за отправлением на почту или оформить доставку на дом на сайте или в приложении, - объясняют в учреждении.

Подключиться к услуге можно в мобильном приложении Почты России в разделе «Мой профиль», в Личном кабинете или на сайте www.pochta.ru.

Для этого необходимо иметь простую электронную подпись, которую можно оформить на сайте Почты России через подтвержденный профиль Госуслуг или в любом почтовом отделении.

ИСТОЧНИК KP.RU