В прокуратуре Тверской области назначены два новых межрайонных прокурора

19 Май 2020 2020-05-19T11:38:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 24 апреля 2020 года на должность Конаковского межрайонного прокурора Тверской области назначен старший советник юстиции Виталий Скобелев. Ранее он занимал должность прокурора Калязинского района Тверской области.

Виталий Анатольевич, 1980 года рождения, имеет высшее юридическое образование. В прокуратуре Тверской области проходит службу с 2002 года. Работал следователем, старшим следователем прокуратуры Калязинского района, зампрокурора Калязинского района, прокурор Кесовогорского района, прокурор Калязинского района.

Еще один приказ был подписан Генеральным прокурором Российской Федерации 15 мая 2020 года. В соответствии с документом на должность Бологовского межрайонного прокурора Тверской области назначен младший советник юстиции Дмитрий Васильев. Ранее он работал зампрокурора Сандовского района Тверской области.

Дмитрий Викторович, 1991 года рождения, окончил Саратовскую государственную юридическую академию. В прокуратуре Тверской области проходит службу с 2013 года помощником Торжокского межрайонного прокурора¸ помощником прокурора Заволжского района г. Твери, с 2017 года работал заместителем прокурора Сандовского района.

ИСТОЧНИК KP.RU