19 Май 2020 2020-05-19T11:26:44+03:00

Директор салона связи в Тверской области присвоила более 140 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В дежурную часть Калязинского отдела полиции МО МВД России "Кашинский" обратился представитель одного из салонов связи и сообщил, что в ходе инвентаризации была выявлена недостача денежных средств в размере более 140 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена подозреваемая в хищении. Ею оказалась 21-летняя жительница Калязина, исполняющая обязанности директора салона.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело. За присвоение или растрату женщине грозит до шести лет лишения свободы. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU