Специалисты Пенсионного фонда ответят на все вопросы о выплатах тверским семьям с детьми

19 Май 2020 2020-05-19T11:26:46+03:00

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Тверское областное отделение Пенсионного фонда РФ проведёт информационный марафон по вопросам выплат семьям региона. Марафон состоится 20 мая, в среду. Все разъяснения можно будет получить по телефону в Твери: 8 (4822) 777-445 с 9 утра и до 15:00.

Специалисты ПФР ответят на ваши вопросы о ежемесячной выплате в размере 5000 рублей тверским семьям с детьми до трёх лет, а также о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей, которая положена семьям с детьми от трёх до 16 лет (если ребёнку ещё нет 16 лет или исполняется с 11 мая по 30 июня 2020 года включительно).

ИСТОЧНИК KP.RU