В Тверской области полицейские задержали двух дачных воров

19 Май 2020 2020-05-19T10:31:58+03:00

Двух подозреваемых в дачной краже задержали полицейские Фото: Василий ХОДАРЕВ

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В дежурную часть Торопецкого отдела полиции обратилась 66-летняя жительница Краснодарского края.

Женщина сообщила, что неизвестные обокрали ее дачу в деревне Цикарево Торопецкого района. Ущерб составил 23 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе розыска установлены личности подозреваемых в краже. Ими оказались 36 и 32-летние неработающие ранее судимые жители Торопецкого района.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Им грозит до шести лет лишения свободы. Похищенное имущество частично изъято и возвращено владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU