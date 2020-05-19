В Тверской области полицейские задержали двух дачных воров
В дежурную часть Торопецкого отдела полиции обратилась 66-летняя жительница Краснодарского края.
Женщина сообщила, что неизвестные обокрали ее дачу в деревне Цикарево Торопецкого района. Ущерб составил 23 000 рублей.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе розыска установлены личности подозреваемых в краже. Ими оказались 36 и 32-летние неработающие ранее судимые жители Торопецкого района.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Им грозит до шести лет лишения свободы. Похищенное имущество частично изъято и возвращено владелице.
ИСТОЧНИК KP.RU