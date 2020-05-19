2020-05-19T10:45:18+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области 111 человек выздоровели после коронавируса

Под наблюдением врачей остаются 500 пациентов
Ольга ТРОФИМОВА
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Эпидситуация по коронавирусу контролируется ежедневно Фото: ПТОЭпидситуация по коронавирусу контролируется ежедневно Фото: ПТО
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В Тверской области выявлено еще 19 новых случаев коронавируса. Общее количество зараженных на 18 мая составило - 1131 человек. Со вчерашнего дня 111 пациентов вылечились от коронавируса. Всего выздоровевших за весь период - 620.

Под наблюдением медиков остаются 500 (-93 пациента за сутки). По статистике регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, зафиксирован еще один смертельный случай. С начала пандемии скончались 11 человек.

На первом месте по количеству заболевших - Тверь - 391 случаев, далее идут Кимры - 292 и Конаковский район - 143.

По стране зафиксировано 9263 новых случая коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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