В Тверской области выделят субсидии на социальные проекты НКО

19 Май 2020 2020-05-19T09:59:37+03:00

Средства пойдут на инициативы добровольцев, а также образовательные, патриотические и экологические проекты

Изменить размер текста: A A

Из регионального бюджета выделяют субсидии на поддержку инициатив шести социально ориентированных некоммерческих организаций Верхневолжья.

Губернатор Игорь Руденя считает, что волонтерская и просветительская деятельность НКО очень важна и достойна поддержки региона.

Одну из субсидий - более 745 тыс. рублей - получит «Фонд Твери» на проект «Активное поколение Тверской области». Он направлен на развитие волонтерского центра помощи пожилым гражданам, организацию доставки им гуманитарной помощи.

Свыше 369 тыс. рублей выделят в поддержку соцпрограммы «Важное дело» на проведение конкурса «Доброволец года-2020».

Учебный центр «КОМПЬЮТЕРиЯ» при поддержке области в объеме 476 тыс. рублей проведет онлайн-занятия по освоению IT-технологий. Слушателями станут свыше 190 человек из шести муниципалитетов.

Больше 372 тыс. рублей выделят Тверская областная общественная организация по делам молодежи «Молодежная политика - XXI» на организацию выставки о Великой Отечественной войне и 30 онлайн-экскурсий для школьников.

Региональное отделение Ассоциации юристов России получит около 285 тыс. рублей на проект по экологическому просвещению детей и молодежи в сфере обращения с отходами.

Онлайн-занятия также проведет Тверская региональная экологическая общественная организация «Наследие».

ИСТОЧНИК KP.RU