19 Май 2020 2020-05-19T09:52:50+03:00

Прокуратура Тверской области начала проверку по факту причинения отцом тяжкого вреда здоровью дочери Фото: архив "КП"

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В Тверской области прокурором Калининского района проводится проверка по факту причинения отцом тяжкого вреда здоровью малолетней.

Напомним, преступление было совершено 15 мая 2020 года.

По версии следствия, отец малолетней девочки, 2016 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил девочку и силой кинул на кровать. В результате падения ребенок сломал бедро. Медики определили травму как тяжкий вред здоровью.

Подозреваемого арестовали. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ.

По результатам прокурорской проверки будет дана правовая оценка соблюдению федерального законодательства органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU